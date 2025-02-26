Компания Samsung представила твердотельные накопители нового поколения 9100 PRO Gen5 с высокой скоростью и большой емкостью. SSD-накопители оснащены интерфейсом PCIe 5.0 и предлагают лучшие в отрасли скорости, энергоэффективность и емкость. Они идеально подходят для игр, создания контента и выполнения множества задач на различных устройствах.Новая архитектура 9100 PRO значительно повысила скорость последовательного чтения и записи по сравнению с предыдущей моделью. Скорость чтения достигает 14 800 МБ/с, а скорость записи - 13 400 МБ/с. Повышенная скорость произвольного чтения и записи в 2200 тыс. IOPS и 2600 тыс. IOPS обеспечивает эффективную обработку данных и поддержку многозадачности.