Представление игры запланировано на этот четверг на IGN Fan Fest 2025

Испанская компания MercurySteam анонсировала свой новый проект - однопользовательскую темную фэнтезийную ролевую игру под названием Blades of Fire. Презентация проекта состоится на IGN Fan Fest 2025.

MercurySteam известна своими качественными играми, такими как Castlevania: Lords of Shadow и Metroid. Однако их самоизданная игра Raiders of the Broken Planet не принесла успеха. В этот раз разработчики решили сотрудничать с издателем 505 Games.

Пока информация об игре Blades of Fire ограничена, но ранее в интервью директор игры Энрико Альварес рассказал об их намерении удивить и порадовать игроков сильной графикой, сюжетом и мощным экшеном.



MercurySteam всегда использует собственные технологии в разработке игр. Ожидается, что Blades of Fire также будет использовать современные технологии для достижения высокого уровня визуальных и игровых характеристик.