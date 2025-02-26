Они использовали специальный раствор, который восстанавливает деградировавшие элементы аккумуляторов.

Китайские исследователи из Фуданьского университета разработали прорывную технологию омоложения литий-ионных батарей, которая может увеличить их срок службы на более чем 600 процентов. Метод основывается на использовании специального раствора, который способен восстановить деградировавшие элементы батарей.

В результате четырехлетних исследований, ученые Фуданьского университета открыли новый тип носителя лития, называемый трифторметилсульфонат лития. Эта молекула позволяет эффективно восполнять ионы лития, которые теряются в процессе эксплуатации стареющих батарей. Она также совместима с различными типами батарей и электролитов.



В ходе лабораторных испытаний были получены следующие результаты: использование нового метода позволило восстановить батареи до уровня, близкого к первоначальному, что привело к значительному увеличению их сроку службы.