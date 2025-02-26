Устройство будет доступно в трех цветовых вариантах: двухцветном, черном и белом.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил обзор своего новейшего флагманского устройства, Xiaomi 15 Ultra, который оснащен камерой Leica. Компания также представила три цветовых варианта для нового устройства: двухцветный, черный и белый. Два последних варианта цвета уже были доступны для предыдущих моделей, но двухцветный вариант станет эксклюзивом для нового флагмана с процессором Snapdragon 8 Elite.

Кроме представления цветовых вариантов, Xiaomi подтвердила ранний запуск нового смартфона на китайском рынке. Глобальный дебют запланирован на 2 марта, но сначала устройство будет доступно для покупки в Китае. Камера Leica в Xiaomi 15 Ultra обещает обеспечить высокое качество фотографий и видео, что несомненно привлечет внимание любителей мобильной фотографии. У Xiaomi 15 Ultra есть все шансы стать одним из лучших флагманских устройств фирмы.

