Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил обзор своего новейшего флагманского устройства, Xiaomi 15 Ultra, который оснащен камерой Leica. Компания также представила три цветовых варианта для нового устройства: двухцветный, черный и белый. Два последних варианта цвета уже были доступны для предыдущих моделей, но двухцветный вариант станет эксклюзивом для нового флагмана с процессором Snapdragon 8 Elite.
Кроме представления цветовых вариантов, Xiaomi подтвердила ранний запуск нового смартфона на китайском рынке. Глобальный дебют запланирован на 2 марта, но сначала устройство будет доступно для покупки в Китае. Камера Leica в Xiaomi 15 Ultra обещает обеспечить высокое качество фотографий и видео, что несомненно привлечет внимание любителей мобильной фотографии. У Xiaomi 15 Ultra есть все шансы стать одним из лучших флагманских устройств фирмы.
Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил обзор своего новейшего флагманского устройства, Xiaomi 15 Ultra, который оснащен камерой Leica. Компания также представила три цветовых варианта для нового устройства: двухцветный, черный и белый. Два последних варианта цвета уже были доступны для предыдущих моделей, но двухцветный вариант станет эксклюзивом для нового флагмана с процессором Snapdragon 8 Elite.