Они объявили, что их процессоры поддерживают несколько версий модели DeepSeek-R1 Distill.

Китайский производитель процессоров, Zhaoxin, объявил о успешном развертывании моделей искусственного интеллекта DeepSeek-R1 Distill в своей линейке продуктов. Это развертывание охватывает весь их ассортимент - от настольных компьютеров до высокопроизводительных серверов. Процессоры Zhaoxin теперь поддерживают несколько версий модели DeepSeek-R1, включая 1,5B, 7B, 14B, 32B, 70B и 671B.

Они также полностью совместимы с операционными системами Linux, Windows и различными китайскими операционными системами. Кроме того, эти процессоры могут работать с локальными картами ускорения искусственного интеллекта GPU. Это создает надежную вычислительную платформу, способную решать широкий спектр задач ИИ. Один из настольных процессоров, KaiXian KX-7000, успешно развернул модель DeepSeek-R1-7B, используя графические карты отечественного производства.



Внедрение моделей DeepSeek-R1 Distill во всю линейку продукции Zhaoxin обеспечивает пользователям широкие возможности для решения задач ИИ на различных уровнях вычислительной мощности.