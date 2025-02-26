Официальные тизеры и образцы фотографий подтверждают впечатляющие результаты.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi подталкивает границы ночной съемки и портретной фотографии с помощью своей последней модели, Xiaomi 15 Ultra. Маркетинговые материалы, предшествующие запуску нового флагмана, утверждают, что фотографии, сделанные с помощью четырех камер и линз Leica, гарантируют впечатляющее качество. Компания улучшила не только сенсоры, но и оптику. Информация поступает из различных источников, включая китайскую сеть Weibo, на которой размещены многочисленные тизеры и фотографии нового смартфона Xiaomi 15 Ultra. В медийных материалах сообщается, что флагманский телефон будет оснащен квадрокамерой и улучшенной оптикой от Leica.

Многие тизеры фокусируются на новых функциях и возможностях камеры. Например, заявляется, что улучшенная оптика будет существенно снижать отражения, что приведет к более качественным фотографиям. Новая оптика состоит из 24 слоев стекла Leica Super-Low-Reflection-Lens-Glass, известного также как "Leica Ultrapure Optics".

