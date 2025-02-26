Камера будет иметь новый 1-дюймовый основной сенсор, который будет работать в паре с 200-Мп перископическим телеобъективом

Китайская компания Xiaomi готовится представить свой новый флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra, который будет оснащен камерой Leica. В недавних тизерах компания показала дизайн устройства, а теперь рассказала о деталях основной камеры и телеобъектива перископа. Согласно последним информационным обновлениям, Xiaomi 15 Ultra будет обладать оптической системой Leica Ultra-Pure , разработанной для повышения четкости снимков и улучшения захвата света. Новый флагманский смартфон рассчитан на съемку в ночное время суток, что подтверждает кодовое название "Ночной бог", присвоенное ему.

Основная камера Xiaomi 15 Ultra будет оборудована новым 1-дюймовым сенсором, который будет работать в паре с 200-Мп перископическим телеобъективом. Точные детали функций камеры пока не сообщаются, но ожидается, что Xiaomi 15 Ultra обеспечит высококачественную съемку с большой оптической чувствительностью.

Старт продаж Xiaomi 15 Ultra ожидается 27 февраля в Китае, и представление нового флагманского смартфона уже вызывает большой интерес у пользователей. Учитывая репутацию Xiaomi и партнерство с Leica, ожидается, что Xiaomi 15 Ultra будет являться мощным фотографическим инструментом с передовыми функциями и возможностью съемки в ночных условиях. Лишь немного времени осталось до официального дебюта устройства, и фанаты марки уже с нетерпением ждут его выхода на рынок.