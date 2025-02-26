Новые видеокарты будут заменой моделям Fighter и будут иметь немного более низкую цену, соответствующую ориентиру AMD MSRP.

Китайская компания PowerColor объявила о выпуске новой серии видеокарт Radeon RX 7650 GRE, которая заменит предыдущую линейку Fighter. Новые модели под названием Reaper будут доступны в черном и белом цвете. В частности, модель Hellhound уже представлена на рынке среднего уровня, а ожидается, что специальные Spectral White версии будут ориентированы на бюджетный сегмент рынка. Цены на эти новые видеокарты будут сопоставимы с ориентационными ценами, установленными AMD.

Также, по слухам, PowerColor планирует расширить свою линейку видеокарт Spectral White, включив в нее новые бледные версии Radeon RX 9070 XT. Эти модели, предполагаемо будут оснащены новой технологией Hellhound и получат бледную эстетическую обработку. Ожидается, что специальная версия Radeon 9070 XT Red Devil будет первой моделью в серии, которая будет доступна в бледном цвете. Обычно модели Red Devil имеют черный дизайн с красными акцентами и подсветкой.



