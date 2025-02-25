Это вызывает разочарование у поклонников таких устройств, после того, как OnePlus отменила свой собственный складной телефон OnePlus Open 2.

Компания Xiaomi, похоже, отложила выпуск своего складного телефона Mix Fold 5 на следующий год. Ранее компания выпускала новые модели этой серии каждый год, но по последним утечкам информации, Mix Fold 5 не будет выпущен в этом году. Это произошло после того, как другой производитель, OnePlus, также отменил выпуск своего складного устройства, OnePlus Open 2.

Согласно утечке информации, Xiaomi решила пересмотреть свои планы и отложить выпуск Mix Fold 5. Ранее ожидалось, что устройство будет представлено в конце этого года и будет конкурировать с предстоящим Samsung Galaxy Z Fold7.



Тем не менее, Xiaomi все равно сохраняет интерес к складным устройствам и планирует выпустить Mix Flip 2, преемника своего глобального складного телефона, Mix Flip. Mix Flip 2, предположительно, будет выпущен позже в этом году.