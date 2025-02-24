Шансы появления Sony Xperia 1 VII на выставке MWC 2025 практически равны нулю.

Шансы появления Sony Xperia 1 VII на выставке MWC 2025 практически равны нулю, поскольку Sony Mobile не значится в списке участников данного мероприятия. На выставке в Барселоне в этом году будут представлены только стенды Sony Semiconductor Israel и Sony Semiconductor Solutions, при этом другие компании, такие как Samsung Electronics Co. Ltd. и Xiaomi H.K. Limited, будут иметь значительно больше стендов. Это означает, что на MWC 2025 большая вероятность отсутствия как Sony Xperia 1 VII, так и любого другого телефона Xperia.

Следует отметить, что Sony Mobile уже несколько лет не участвует в выставке MWC, несмотря на слухи о возможном триумфальном возвращении в 2024 году для представления модели Xperia 1 VI. В прошлом Sony была заметной на выставке MWC 2019, где была представлена первая модель Xperia 1. Планы по представлению модели Xperia 1 II на MWC 2020 были отменены из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Вероятно, Sony предпочитает проводить собственные мероприятия для представления новых моделей Xperia 1.