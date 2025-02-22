Сенсор Exmor T был представлен в Sony Xperia 1 V в 2023 году и обладает улучшенным качеством съемки в условиях низкой освещенности.

По последним слухам, Sony Xperia 1 VII, следующая флагманская модель от Sony, может получить обновленную камеру с тремя сенсорами Exmor T на задней панели. Эти слухи появились через китайскую социальную медиаплатформу Weibo. Источник, который ранее уже делал заявления о будущем флагманском смартфоне Xperia, сообщил о возможных изменениях в камере. Вместо двух сенсоров Exmor RS, как в предыдущей модели Xperia 1 VI, Sony Xperia 1 VII может использовать три сенсора Exmor T.

Сенсор Exmor T впервые был представлен в смартфоне Sony Xperia 1 V в 2023 году. Он улучшил качество съемки в условиях низкой освещенности, что позволяет получать более четкие и яркие фотографии при слабом освещении. Такое обновление камеры может значительно повысить качество фотографий, делаемых смартфоном Xperia 1 VII.

Sony Xperia 1 VII уже представляет собой мощное устройство с передовыми техническими характеристиками. Он оснащен процессором Snapdragon 888, высококачественным OLED-дисплеем и тройной камерой на задней панели. Если слухи о камере с тремя сенсорами Exmor T подтвердятся, это будет еще одно усовершенствование, которое может привлечь фотолюбителей и профессионалов.

