Целью программы является вознаграждение лояльных клиентов и предоставление им эксклюзивного доступа к видеокартам.

NVIDIA запустила программу Verified Priority Access для преданных пользователей Team Green, чтобы дать им возможность приобрести графические процессоры RTX Blackwell по рекомендованной розничной цене (MSRP).

Эта программа, которая ранее была доступна для предыдущих поколений графических процессоров RTX, включая RTX 40. Чтобы участвовать в программе, пользователи должны проходить более тщательный отбор, чтобы удостовериться, что они действительно являются конечными пользователями, а не перепродавцами, которые продают товары с наценкой. Verified Priority Access дает ограниченному количеству верифицированных пользователей из США возможность приобрести одну Founders Edition видеокарту GeForce RTX 5090 или RTX 5080.

