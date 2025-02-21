Infinity Nikki доступна для добавления в список желаемого в Steam.

Компания Infold Games объявила о предстоящем появлении их игры Infinity Nikki на платформе Steam. Цель разработчиков - сделать игру более доступной для широкой аудитории и продолжить взаимодействие с сообществом. Хотя конкретная дата выхода игры на Steam пока не установлена, уже сейчас ее можно добавить в список желаемого в магазине Steam. Сама игра была выпущена 5 декабря 2024 года и с тех пор завоевала популярность в игровом мире. С момента релиза было совершено более 20 миллионов загрузок. С выходом игры на Steam ожидается еще больше игроков, получивших доступ к Infinity Nikki.

Версия игры на Steam будет предлагать бесшовную интеграцию с системой учетных записей Infold, что позволит игрокам сохранить свой прогресс на разных платформах. Она также будет включать в себя полный набор функций, таких как достижения, поддержка контроллеров и интеграция с социальными сетями. Однако, на данный момент нет информации о том, будет ли игра доступна на платформе Steam Deck.