Варасо может быть подключен к компьютеру или устройству Android через USB-C кабель и использоваться в качестве клавиатуры с встроенным дисплеем.

На платформе краудфандинга Kickstarter был представлен проект уникального устройства Bapaco - механической клавиатуры с 12-дюймовым сенсорным экраном и встроенным мини-ПК. Bapaco сочетает в себе три функции: клавиатуры, мини-ПК и небольшого сверхширокого второго экрана Asus ProArt PA147CDV.

Устройство оснащено процессором Intel Core i5-1235U, что позволяет его использовать и без подключения к компьютеру. Для полноценной работы необходимо дополнить Bapaco SSD-накопителем, оперативной памятью и операционной системой. Таким образом, оно может быть использовано в качестве полноценного мини-компьютера.

Основная инновационная особенность Bapaco заключается в наличии встроенного сенсорного экрана. Он имеет диагональ 12 дюймов и может быть использован для визуализации информации, управления приложениями или ввода данных. Примером его использования может быть просмотр фотографий, видео или мультимедийных презентаций, а также работа с графическими приложениями.

Устройство оснащено аккумулятором, что позволяет его использовать в качестве ноутбука. Это делает Bapaco компактным и мобильным решением для работы или развлечений в любом месте.



