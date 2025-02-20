Психологический триллер будет доступен в магазинах Steam, GOG и Epic Games Store, а стоимость игры составит $24,99.

Компания Wired Productions и разработчик Pollard Studio представили дату выхода своей новой игры KARMA: The Dark World. Психологический триллер от первого лица будет доступен на PlayStation 5 и ПК с 27 марта. Цена игры составит $24,99. Те, кто сделает предзаказ, получат 10-процентную скидку на обеих платформах. Кроме того, владельцы предыдущих игр от Wired Productions в Steam будут иметь право на дополнительную 10-процентную скидку.

Новость также раскрывает, что игра будет оптимизирована для PlayStation 5 Pro и будет поддерживать полнофункциональную интеграцию PSSR, что обеспечит более высокое качество изображения, текстур и эффектов, а также надежную производительность 60 кадров в секунду при разрешении 4K. Версия для Xbox также ожидается, однако будет выпущена позже.

