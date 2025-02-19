Если моды для GTA 5 являются индикатором, то пользовательский контент будет продлевать популярность GTA 6 даже после завершения одиночной кампании.

По данным Digiday, компания Rockstar Games, издатель знаменитой серии игр GTA, исследует возможность добавления пользовательского контента в предстоящей игре GTA 6. Несмотря на то, что точная дата выхода игры пока не установлена, геймеры уже обсуждают возможности моддинга. Если примеры предыдущей игры GTA 5 являются каким-то показателем, то пользовательский контент будет продолжать поддерживать популярность GTA 6 даже после завершения ее одиночной кампании.

Rockstar Games уже связалась с создателями контента для популярных игр Fortnite и Roblox с целью разработки уникального контента, который расширит геймплей игры. В прошлом году стало известно, что Rockstar обсуждает систему моддинга с компанией FiveM. Многопользовательские серверы, созданные FiveM, позволяют игрокам GTA 5 испытывать настраиваемые игровые миры. В результате, Rockstar Games увидела ценность в этой форме моддинга и в 2023 году приобрела компанию Cfx.re, создателя FiveM.

Однако, хотя Rockstar Games открыта к моддингу в GTA 5 с помощью FiveM, они не так же дружелюбны к другим модификациям. Большинство модов запрещены в GTA Online, а установка модов для одиночной игры может вызвать некоторые проблемы. Тем не менее, последний пример такого разрешенного моддинга - игра Hogwarts Legacy, показывает, что разработчики стали более лояльны по отношению к модификациям.