25 февраля Asus представит в Китае ROG Flow Z13 (2025), который придет на смену своему предшественнику на базе Raptor Lake и Nvidia Ada Lovelace с ценой 1749,99 долларов на Amazon.

Компания Asus готовится к выходу своего нового устройства - ROG Flow Z13 (2025), первого ноутбука 2-в-1 с использованием процессора AMD Strix Halo. В ходе выставки CES 2025 были представлены Ryzen AI Max 390 и Ryzen AI Max+ 395, однако AMD запретила публикацию результатов независимых бенчмарков. Согласно информации от @9550pro, первые обзоры Strix Halo будут опубликованы 18 февраля.

Новый ноутбук ROG Flow Z13 (2025) будет представлен в Китае 25 февраля. ROG Flow Z13 (2025) заменит предыдущую модель, базирующуюся на Raptor Lake и Nvidia Ada Lovelace, а стоимость на Amazon составит 1749,99 долларов.

Пока Asus не раскрыла других подробностей о ROG Flow Z13 (2025), но компания подтвердила некоторые характеристики доступных моделей. Самая дорогая конфигурация будет стоить 2699,99 долларов и будет оснащена процессором Ryzen AI Max+ 395 от AMD, 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD диска M.2 2230 емкостью 1 ТБ. Цена наиболее мощного ноутбука ROG Flow Z13 (2025) окажется на 500 долларов выше, чем была заявлена Asus на выставке CES 2025.