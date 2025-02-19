Несмотря на внедрение искусственного интеллекта и других обновлений в последней серии телефонов Samsung, пользователи выражают свое недовольство из-за возникших проблем.

Пользователи флагманской серии Galaxy S25 от Samsung столкнулись с новой технической проблемой: медленной и непостоянной зарядкой. Несмотря на введение в эти модели инновационных функций искусственного интеллекта, определенные технические проблемы вызывают недовольство у пользователей. Ранее уже была описана проблема с качеством камеры, и теперь появилась обеспокоенность по поводу зарядки у других пользователей. В свете этой ситуации, пользователи выражают разочарование в новых телефонах, поскольку они наталкиваются на проблемы одну за другой.



Несколько пользователей уже сообщили о проблемах с зарядкой своих Galaxy S25, отмечая, что процесс зарядки очень медленный и непостоянный, что создает неудобства в повседневном использовании. Возможно, это может быть связано с дефектами в аппаратной части устройства или проблемами в программном обеспечении, но пока никаких официальных объяснений и решений от Samsung не поступило.



