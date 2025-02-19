Чип M5 будет сначала появляться в моделях MacBook Pro в конце этого года, а затем перейдет на iPad Pro.

В этом году Apple планирует выпустить обновленные модели MacBook Pro с новым чипом M5, который обещает значительный прирост производительности. Однако, iPad Pro с чипом M5, вероятнее всего, будет задержан до 2026 года. Недавние споры о том, когда будет представлен новый iPad Pro с OLED-дисплеем и чипом M5, были разрешены - ожидается, что новый iPad Pro будет выпущен позже, после запуска обновленных моделей MacBook Pro.



Новые модели MacBook Pro с чипом M5 не будут иметь значительных изменений в дизайне, сохраняя внешний вид текущих моделей.