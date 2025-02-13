Согласно слухам, эта камера, которая будет оснащена полнокадровым сенсором, появится на рынке в конце этого года.

Новая камера Leica M с электронным видоискателем, компактным дизайном и полнокадровым сенсором, ожидается на рынке в конце этого года. Эти слухи подтверждаются информацией от источника LeicaRumors. Однако важно отметить, что эта модель не будет прямым преемником Leica M11, а скорее станет новой дополнительной моделью в линейке.

Традиционно, дальномерный дизайн является основной особенностью серии Leica M, и он будет сохранен и в новой модели. Однако, это будет первая камера в серии Leica M, оснащенная электронным видоискателем, что может предоставить фотографам новый уровень комфорта при съемке. Благодаря электронному видоискателю, пользователи смогут видеть предпросмотр снимка перед его созданием, что может быть особенно полезным в условиях изменяющихся освещений.



Ожидается, что новая камера также будет иметь полнокадровый сенсор, что обеспечит высокое качество изображений и возможность использования широких объективов для раскрытия полного потенциала камеры. Впрочем, дальномерный дизайн серии Leica M позволяет использовать различные объективы благодаря свободе настройки фокусировки на предмете съемки.





