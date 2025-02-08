Оригинальная игра была выпущена в 1994 году на консоли Super Famicom от Nintendo и была вдохновлена уличными гонками на Shuto Expressway в Токио.

Игра Tokyo Xtreme Racer, гоночный симулятор в аркадном стиле, вернулась после 19 лет и получила множество положительных отзывов на платформе Steam. Оригинальная версия игры дебютировала в 1994 году на консоли Super Famicom от Nintendo и была вдохновлена уличными гонками на Shuto Expressway в Токио. Одной из особенностей игры была система подсчета очков SP (Spirit Point), где игрокам нужно было уничтожить запас SP у соперников, сохраняя свой собственный. Чтобы достичь этой цели, можно было заставлять соперников совершать ошибки или сохранять преимущество.

В игре Tokyo Xtreme Racer можно свободно перемещаться по улицам и вызывать на гонку других гонщиков, направляя на них свет фар. Игрокам предоставляется возможность прокачивать и настраивать свои автомобили, а также разблокировать новые машины. Цель игры - победить боссов соперников, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и встретиться с элитными гонщиками. Система продвижения соперников в игре Tokyo Xtreme Racer вдохновила множество франшиз, включая Need for Speed и Burnout.