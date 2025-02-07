Принтер оснащен CoreXY-дизайном, который позволяет работать на высоких скоростях - до 500 мм/с, с максимальным ускорением 20 000 мм/с².

Компания Elegoo представила новый 3D-принтер под названием Centauri Carbon, который обещает сочетание скорости печати и качества. Основанный на технологии CoreXY, данный принтер способен печатать со скоростью до 500 мм/с и обладает максимальным ускорением в 20 000 мм/с². Объем принтера составляет 256 x 256 x 256 мм, что позволяет создавать большие объекты. Закрытая конструкция обеспечивает защиту заготовки и сопла от сквозняков, а в сочетании с фильтром, предотвращает воздействие паров принтера на пользователя.

Centauri Carbon обладает высокими температурами нагрева. Горячая часть принтера может достигать 320°C, в то время как печатный стол подогревается до 110°C. Это позволяет принтеру работать с углеродными нитями, создавая исключительно прочные 3D-модели. Более того, принтер вмещает современные функции, такие как веб-камера для наблюдения за процессом печати и сенсорный экран для удобного управления.

Однако, следует отметить, что скорость печати и качество обычно взаимосвязаны и самая высокая скорость не всегда доставляет наилучшее качество. Поэтому, потенциальные пользователи Centauri Carbon должны учитывать этот фактор.