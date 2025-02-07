Приставка Sony PlayStation 5 выпускается как с оптическим диском, так и без него, а ее преемница PlayStation 5 Pro - нет.

Бывший председатель совета директоров Sony Interactive Entertainment (SIE), Шон Лэйден, высказал свое мнение о будущем PlayStation 6, утверждая, что он ожидает, что приставка сохранит поддержку оптических дисков. В настоящее время PlayStation 5 выпускается с оптическим диском, но также имеется вариант без дисковода. Его преемница PlayStation 5 Pro, однако, не поддерживает оптические диски. С учетом того, что Microsoft полностью перешел на цифровые технологии с последними версиями своих консолей Xbox, предположение, что PlayStation 6 будет иметь только цифровую версию, кажется логичным.

Однако Лэйден указывает на популярность PlayStation и отмечает, что отказ от оптических дисков может негативно сказаться на популярности приставки в некоторых регионах, особенно тех, где доступ к интернету не всегда гарантирован. Его заявление указывает на то, что решение об отказе от дисковых носителей может быть неразумным с точки зрения рынков и общественных предпочтений. Лэйден также отмечает, что его бывшие коллеги в Sony, вероятно, будут осторожничать с такими решениями. Бывший руководитель SIE предполагает, что компания может отложить бездисковый формат, если предвидит падение популярности в результате его внедрения.