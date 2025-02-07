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ddr22
Следующая игра серии Battlefield может выйти уже в этом году
В отчете о результатах деятельности за третий квартал 2025 финансового года EA подтвердила, что игра выйдет в 2026 финансовом году, который начинается 1 апреля 2025 года и заканчивается 31 марта 2026 года, так что есть большая вероятность, что она выйдет до конца года

Издатель EA подтвердил, что следующая игра в серии Battlefield выйдет в 2026 финансовом году, который начинается в апреле 2025 года и заканчивается в марте 2026 года. В своем отчете о третьем квартале 2025 финансового года EA сообщила об этом сроке для следующей части серии. Хотя точная дата релиза пока неизвестна, учитывая, что предыдущие игры выходили в октябре или ноябре, есть вероятность того, что новая игра Battlefield будет выпущена к концу 2025 года.
Про следующую часть Battlefield известно очень мало, но EA показала свое намерение сделать игру как можно более качественной. Издатель представил Battlefield Labs - новую среду тестирования, которая позволит команде разработчиков из DICE, Ripple Effect, Motive и Criterion собрать обратную связь от сообщества и усовершенствовать игру перед ее релизом. Battlefield Labs - это инструмент, позволяющий разработчикам протестировать гипотезы и экспериментировать с различными механиками игры, а также получить обратную связь от игроков. Подробнее об этой новой среде можно узнать на ее официальном сайте.

#battlefield
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