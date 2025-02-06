В последние годы линейка смартфонов Xperia от Sony сократилась. В 2021 году было представлено семь моделей, в 2022 - четыре, в 2023 - три, а в 2024 - всего две.

В последние годы Sony Xperia, серия смартфонов от компании Sony, стала сокращаться. В 2021 году было представлено семь моделей, включая ACE II (только для Японии), PRO и PRO-I, Xperia 1 III, 5 III и 10 III, а также Lite-версию 10 III. В следующем году количество моделей сократилось до четырех (три для международных покупателей), а в 2023 году были выпущены всего три новых телефона. В 2024 году Sony оставила только две модели в своей линейке, а в 2025 году есть предположения, что может быть выпущена только одна модель Xperia.

Спектиклес, пользователь форума Esato, который ранее был надежным источником информации о Xperia, сделал заявление, которое свидетельствует о возможной неутешительной перспективе для Sony Xperia. Это заявление, однако, не описывает подробности будущих моделей.

В свете сокращения модельного ряда Sony Xperia в последние годы, перед брендом возникает необходимость принятия мер для обеспечения дальнейшей конкурентоспособности на рынке мобильных устройств. Единственная модель Xperia, выпущенная в 2025 году, может не суметь привлечь достаточное внимание потребителей, чтобы компенсировать убывание популярности бренда.

