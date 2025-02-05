Новым пользователям NVIDIA RTX 5090 следует обратить внимание на используемые кабели, так как неправильный выбор может привести к «заметному» падению производительности.

Пользователям новой видеокарты NVIDIA RTX 5090 следует обращать внимание на правильный выбор кабелей питания, так как неправильный выбор может привести к заметному снижению производительности. Рекомендуется использовать адаптеры питания с 4x 8-контактными разъемами. ComputerBase провел тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 с использованием 3x 8-контактных и 4x 8-контактных адаптеров, чтобы увидеть, как снижение мощности повлияет на производительность. Оказалось, что снижение мощности на 100 Вт приводит к падению производительности в растеризованных тестах примерно на 5%.

Графический процессор был протестирован при разных значениях мощности: TDP 575 Вт, 450 Вт и 400 Вт. Ограничение мощности блока питания действительно оказывает заметное влияние. Интересным фактом является то, что видеокарта работала с трехконтактным разъемом, но не смогла функционировать с 2 8-контактными разъемами, что означает, что работа видеокарты на мощности 300 Вт больше не возможна.

Наличие на борту 4x 8-контактных разъемов позволяет потенциальную подачу до 600 Вт питания для видеокарты NVIDIA RTX 5090, что особенно важно для мощных вариантов AIB, таких как ROG Astral GeForce RTX 5090. Предоставление возможности работы графического процессора NVIDIA на мощности 450 Вт является хорошей мерой, которая гарантирует, что недостаток мощности не повлияет на функциональность видеокарты, но может сказаться на ее производительности.