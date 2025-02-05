Galaxy S25 Ultra оснащен впечатляющим набором камер, включая 200-Мп основной сенсор в сочетании с двумя телеобъективами.

Согласно информации, новейший смартфон Galaxy S25 Ultra от Samsung не оснащен 200-мегапиксельным сенсором ISOCELL HP9, который продается другим производителям смартфонов. Это решение может вызвать недовольство у потенциальных покупателей, возникнет подозрение в стратегии сокращения расходов со стороны корейской компании. Известный типстер Ice Universe поделился информацией о причинах отсутствия данного сенсора в Galaxy S25 Ultra. Он утверждает, что для использования более нового оборудования, такого как 200-мегапиксельный ISOCELL HP9, потребовался бы значительный редизайн флагманского устройства, что могло повлиять на его вид. Кроме того, в отношении технологии AloP (All Lenses on Prism), которая, по слухам, была реализована в Galaxy S25 Edge, она не была внедрена в Galaxy S25 Ultra. Процесс разработки данного решения вызывает дополнительные обсуждения, однако детали пока не раскрыты.