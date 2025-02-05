Jmgo N3 Ultra Max выйдет на мировой рынок в 2025 году, после того как ранее был представлен в Китае.

Компания Jmgo объявила о выпуске нового 4K-проектора под названием N3 Ultra Max, который будет представлен на выставке CES 2025 и появится на мировом рынке в том же году. Главная особенность этой модели заключается в использовании трех лазерных источников света, которые обеспечивают яркость до 4600 люмен CVIA (4350 люмен ISO). Проектор имеет возможность создавать изображения шириной до 180 дюймов с контрастностью 5000:1 и коэффициентом отражения 0,88-1,2:1.

N3 Ultra Max оснащен электрическим карданом, управляемым искусственным интеллектом, а также камерой и датчиками 3D ToF. Эти инструменты позволяют автоматически выравнивать изображение с помощью интеллектуальной фокусировки, коррекции трапецеидальных искажений и предотвращения столкновений с препятствиями. Структура проектора также позволяет оптимизировать использование пространства и установку проектора.

Ожидается, что глобальная версия N3 Ultra Max будет предлагать интерфейс Google TV со встроенным Netflix. Это означает, что пользователи смогут легко получить доступ к различным потоковым сервисам и контенту, создавая полноценную кинотеатральную атмосферу в своем доме. Кроме того, проектор обладает возможностью подключения к различным устройствам через Bluetooth или HDMI.