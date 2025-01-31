В прошлом году Qualcomm представила чипсеты Snapdragon X Plus и Snapdragon X Elite, которые основаны на процессорных ядрах Oryon.

Недавно появившиеся фотографии и утечки информации показывают, что Qualcomm продолжает разрабатывать новые чипсеты, основанные на ядрах Oryon. Ожидается, что следующий чипсет Snapdragon X (X2-10-120) будет использоваться в устройствах, выпущенных в 2026 году. Он будет поддерживать такие функции, как 5G-сети, искусственный интеллект и компьютерное зрение. Однако пока нет информации о точных технических характеристиках и возможностях этого чипсета.

Кроме того, Qualcomm также работает над Snapdragon X2 Ultra Premium, который, согласно утечкам, будет мощнее и более продвинутым чипсетом, чем Snapdragon X2. Ожидается, что он будет использоваться в устройствах премиум-класса и будет поддерживать такие функции, как 5G, искусственный интеллект, компьютерное зрение, а также расширенные возможности обработки графики и игровой производительности. Опять же, пока нет подробной информации о технических характеристиках этого чипсета.

Оба чипсета, Snapdragon X2 и Snapdragon X2 Ultra Premium, будут дальнейшим развитием платформы Snapdragon X и будут предназначены для мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты. Qualcomm ожидает, что эти новые чипсеты установят новые стандарты производительности, энергосбережения и подключения к сети 5G. Они, вероятно, будут использоваться в будущих флагманских устройствах различных производителей.

