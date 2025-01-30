DLSS Swapper это открытый инструмент, который позволяет обновлять DLSS DLL-файлы для игр.

DLSS Swapper в значительной мере улучшен с выпуском версий v1.1 и v1.1.1. Теперь в программе есть возможность обмениваться DLL-файлами FSR 3.1, XeSS и XeSS Frame Generation. Пользователи могут обновлять эти файлы прямо через DLSS Swapper. Версия v1.1 особенно значима, так как добавляет поддержку апскейлинга методами FSR и XeSS, которые ранее отсутствовали в программе.

DLSS Swapper - это инструмент с открытым исходным кодом, разработанный человеком по имени 'beeradmoore'. Он позволяет обновлять DLL-файлы DLSS для игр, предлагая альтернативу официальному приложению NVIDIA. DLSS Swapper дает возможность ручного обновления или понижения версии DLSS в играх, основываясь на поддержке конкретной игрой технологии DLSS. Библиотеки DLL загружаются из официальных репозиториев NVIDIA, хотя сам DLSS Swapper не связан напрямую с NVIDIA.

В версии DLSS Swapper v1.1 внесено множество новых функций. Однако поддержка FSR 3.1 и XeSS является наиболее заметным дополнением. Теперь пользователи могут легко обновлять и менять эти файлы в рамках программы. Благодаря этой возможности, DLSS Swapper предоставляет больше гибкости и контроля над применением апскейлинга в играх.

