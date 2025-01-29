Предполагается, что распространение смартфона RMX3651 будет ограничено только Китаем, а Realme 14x будет предлагаться на других международных рынках.

Зарегистрированный в FCC вариант Realme 14x, вероятно, предназначен для китайского рынка и отличается от изначальной версии Realme 14x, выпущенной в Малайзии. Зарегистрированное устройство имеет сертификацию для использования 5G и оснащено процессором Dimensity 6300 с тактовой частотой 2,4 ГГц. Оно также имеет уменьшенную емкость аккумулятора 5 000 мАч и темно-синий цветовой вариант. Отличительной особенностью зарегистрированного варианта является отсутствие 50-мегапиксельной задней камеры с искусственным интеллектом, замененной на 13-Мп камеру. Также доступна 8-Мп камера для селфи.

Устройство, которое доступно в Малайзии, имеет емкость аккумулятора 6000 мАч и более продвинутую 50-мегапиксельную заднюю камеру с искусственным интеллектом. Оба варианта смартфона 14x будут доступны в новых цветах, а именно темно-синем.

Важно отметить, что зарегистрированное в FCC устройство имеет два номера модели: RMX3946 и RMX3948. Это может свидетельствовать о том, что оно будет предоставлено с различными вариантами оперативной памяти и встроенной памяти, такими как 4, 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти на выбор, а также 128, 256, 512 или даже 1 ТБ встроенной памяти. В то время как версия смартфона для Малайзии ограничена 128 ГБ встроенной памяти.