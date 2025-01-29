В настоящее время ведутся интенсивные исследования.

Батареи на основе натрия и серы (NaS) стали объектом активных исследований в последнее время, поскольку замена лития и кобальта на натрий и серу может значительно снизить стоимость батарей. Тем не менее, высокореакционная сера представляет собой проблему, так как эти элементы быстро выходят из строя из-за короткого замыкания. В свете этого, исследователи из Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка разработали новый подход, использующий прочную структуру из линалоола и серы.

Согласно исследованию, эта структура позволяет задерживать ионы серы на месте, тогда как ионы натрия могут проходить через сетку, которая в 100 000 раз тоньше человеческого волоса. Это значительно увеличивает долговечность батареи, так как она может противостоять более чем нескольким сотням циклов зарядки без возникновения короткого замыкания.



Использование линалоола, который является основным компонентом лавандового масла, помогает удерживать ионы серы на месте, благодаря своей структуре и химическим свойствам. Это означает, что NaS-батарея на основе линалоола и серы может быть более надежной и долговечной.