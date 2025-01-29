Разработчик Патрик Гиллеспи создал версию игры "Змейка", которая использует отдельные субпиксели дисплея. Обычно дисплеи состоят из пикселей, которые создаются с помощью трех цветов: красного, зеленого и синего. Каждый пиксель имеет столбец каждого цвета, известный как субпиксель. Гиллеспи столкнулся с проблемами при попытке выделить только один цвет в каждом субпикселе. Например, свет от подсветки монитора проникал сквозь зеленый субпиксель и подсвечивал соседний красный субпиксель.
Тем не менее, разработчик все же смог программно реализовать игру, которая точно повторяет классическую версию игры "Змейка". В этой игре игрок управляет гусеницей, которая поглощает объекты и увеличивается с каждым приемом пищи. Игра была создана для запуска в веб-браузере.
Для создания этой версии игры разработчику был необходим дисплей с отдельными субпикселями. Он использовал эталонный экран, который обладает такими субпикселями. Экран Sceptre 24-дюймового LED-монитора 1080p предлагается на Amazon по цене $79,97. Однако используемый дисплей вызывал определенные проблемы с цветовым отображением, связанные с их подсветкой. Несмотря на это, разработчик справился с этими трудностями и удалось создать работающую версию игры "Змейка", использующую субпиксели дисплея.