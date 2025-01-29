Патрик Гиллеспи, разработчик программного обеспечения, создал версию игры Snake, которая использует отдельные субпиксели монитора или дисплея.

Разработчик Патрик Гиллеспи создал версию игры "Змейка", которая использует отдельные субпиксели дисплея. Обычно дисплеи состоят из пикселей, которые создаются с помощью трех цветов: красного, зеленого и синего. Каждый пиксель имеет столбец каждого цвета, известный как субпиксель. Гиллеспи столкнулся с проблемами при попытке выделить только один цвет в каждом субпикселе. Например, свет от подсветки монитора проникал сквозь зеленый субпиксель и подсвечивал соседний красный субпиксель.

Тем не менее, разработчик все же смог программно реализовать игру, которая точно повторяет классическую версию игры "Змейка". В этой игре игрок управляет гусеницей, которая поглощает объекты и увеличивается с каждым приемом пищи. Игра была создана для запуска в веб-браузере.

Для создания этой версии игры разработчику был необходим дисплей с отдельными субпикселями. Он использовал эталонный экран, который обладает такими субпикселями. Экран Sceptre 24-дюймового LED-монитора 1080p предлагается на Amazon по цене $79,97. Однако используемый дисплей вызывал определенные проблемы с цветовым отображением, связанные с их подсветкой. Несмотря на это, разработчик справился с этими трудностями и удалось создать работающую версию игры "Змейка", использующую субпиксели дисплея.