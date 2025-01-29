Китайский производитель Morefine представил новый компактный компьютер. S800 имеет размеры всего 5,9 x 5,8 x 2,2 дюйма и может похвастаться довольно нетрадиционным корпусом.

Китайский производитель Morefine представил свой новый компактный компьютер, Morefine S800. Этот мини-ПК имеет очень компактные размеры - всего 5,9 x 5,8 x 2,2 дюйма. Он имеет нетрадиционный дизайн корпуса с киберпанковским видом на верхней части. Все модели S800 оснащены процессором Intel Core Ultra 9 185H. Они не имеют отдельной видеокарты, но поддерживают подключение внешней видеокарты. Внешнюю видеокарту можно подключить через разъем USB 4. Однако стоит отметить, что производительность графики будет ограничена по сравнению с соединением OCuLink. Особенностью Morefine S800 является наличие двух слотов для оперативной памяти, которая может достигать объема 96 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц. Это весьма впечатляющие показатели. Кроме того, в этом мини-ПК можно установить два твердотельных накопителя M.2 2280, которые будут подключены через четыре линии PCIe 4.0. Также можно установить 2,5-дюймовый SSD толщиной до 5 мм.

Помимо всего этого, Morefine S800 оснащен достаточным количеством портов. Устройство имеет HDMI 2.0, VGA, 2 порта USB 3.0, 4 порта USB 2.0, 2 порта RJ45 Gigabit Ethernet, разъем для наушников, а также кардридер 3-в-1. Такой набор портов обеспечивает достаточно гибкость в подключении внешних устройств и сетей.