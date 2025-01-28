Игра была анонсирована на The Game Awards в 2022 году с датой выхода в 2024 году, но разработка была прекращена из-за конфликта внутри команды разработчиков, связанного с правами на интеллектуальную собственность Celeste.

Earthblade, продолжение популярного метроидвании Celeste, было отменено. Игра была анонсирована в 2022 году на The Game Awards и должна была выйти в 2024 году. Однако разработчики из компании EXOK Games приняли решение прекратить работу над проектом в декабре 2024 года. Причиной отмены стал конфликт между членами команды, вызванный разногласиями относительно прав на IP Celeste. Чтобы решить эту проблему, было принято решение разойтись и прекратить дальнейшую разработку игры.

В блоге разработчиков также отмечается, что команда ощущала давление со стороны их фанатов и индустрии, желавших, чтобы новая игра была еще лучше Celeste. Это давление сделало работу изнурительной и в итоге привело к отмене проекта. Помимо этого, разработка игры не продвинулась так далеко, как ожидалось.

Отмена Earthblade означает, что поклонники Celeste никогда не смогут сыграть в ожидаемое продолжение игры. Разработчики не сообщили о планах на выпуск других проектов, связанных с Celeste.



