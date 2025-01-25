NuPhy Kick75 представляет собой перспективный вариант гибридной механической клавиатуры, предлагающей пользователю возможность кастомизации и комфортного использования.

NuPhy Kick75 - это новая гибридная беспроводная механическая клавиатура, которая представлена на странице предварительного заказа. Клавиатура обладает ретро-дизайном и поддерживает как низкопрофильные, так и полновысотные механические переключатели. Цена на данный момент составляет 1 доллар, а окончательная цена будет объявлена 18 февраля 2025 года.

Клавиатура NuPhy Kick75 будет доступна для предварительного заказа и будет предлагать возможность кастомизации. Согласно информации на странице предварительного заказа, клавиатура будет поставляться с настраиваемыми 3D-печатными деталями, которые позволят пользователю настроить внешний вид и тактильные ощущения клавиатуры. Кастомизация будет доступна как для низкопрофильных, так и для полновысотных переключателей.

Подключение NuPhy Kick75 будет осуществляться по Bluetooth, что обеспечит возможность связи со смартфонами, планшетами и другими устройствами.