Светильник имеет яркость до 900 люмен и регулируемую цветовую температуру в диапазоне от 2 700 до 5 700K.

Xiaomi представила свою последнюю новинку - умный потолочный светильник с названием Smart Ceiling Light D20. Этот светильник предлагает пользователю новые функции, благодаря встроенному радарному датчику. Этот датчик позволяет светильнику определять, когда человек входит или выходит из комнаты, активируя светильник в соответствии с этим.

Smart Ceiling Light D20 обеспечивает яркость до 900 люмен, а его цветовая температура легко регулируется. Пользователь может настроить температуру света от 2700 до 5700K, чтобы создать нужную атмосферу. Кроме того, светильник также имеет функцию дистанционного управления через приложение Xiaomi Home. Таким образом, пользователь может включать и выключать свет, а также настраивать его яркость и цветовую температуру, не выходя из кровати или дивана. Smart Ceiling Light D20 также совместим с голосовыми помощниками Amazon Alexa и Google Home.

Cветильник Smart Ceiling Light D20 имеет тонкий и элегантный дизайн, с толщиной всего 6 см. Он является самой большой моделью в серии светильников Smart Ceiling Light и имеет размеры 250x60 мм. Однако следует помнить, что светильники этой серии подходят только для бетонных потолков.

Пока нет информации о точной дате выпуска Smart Ceiling Light D20.