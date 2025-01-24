Lenovo представила внешний SSD-накопитель, который может доставить неприятности на границе

Компания Lenovo представила внешний SSD-накопитель, который вызывает недоумение и страх у пассажиров. Визуальный дизайн устройства похож на ручную гранату, что может вызывать панику и тревогу у людей, особенно в аэропорту или на борту самолета. Внешний вид SSD делает его уникальным, но в то же время делает его неприемлемым для использования в путешествиях, особенно в свете проблем безопасности.

SSD предлагается на официальном сайте Lenovo под названием "Lifesaver Tactical Mobile Solid State Drive" с официально разрешенной формой гранаты из алюминиевого сплава. Он облегчает подключение к компьютеру через протокол USB 3.2 и совместим с различными спецификациями SSD.

Однако, несмотря на технические характеристики и функциональные возможности, это устройство сомнительного дизайна. Не только пассажиры, но и службы безопасности, вероятно, столкнутся с серьезными проблемами, если кто-то из пассажиров принесет такой SSD-накопитель на борт самолета. В контексте повышенной бдительности и тревоги по поводу безопасности, использование такого устройства может вызвать недопонимание и путаницу.





