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ddr22
INNOCN представила гигантский 49-дюймовый изогнутый OLED-монитор с разрешением 5K
INNOCN представляет собой современное устройство с выдающимися характеристиками.

Компания INNOCN представила свой новый гигантский изогнутый OLED-монитор с диагональю 49 дюймов и разрешением 5K, который поднимает стандарты в индустрии мониторов. Игровой монитор INNOCN 49Q1R обеспечивает лучшее качество изображения и углы обзора благодаря своему высококлассному OLED-дисплею. Монитор имеет разрешение 5120x1440p.
INNOCN 49Q1R также обладает изогнутым дисплеем, что создает более погружающую игровую атмосферу и обеспечивает более широкие углы обзора.

#innocn
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