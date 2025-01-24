Компания INNOCN представила свой новый гигантский изогнутый OLED-монитор с диагональю 49 дюймов и разрешением 5K, который поднимает стандарты в индустрии мониторов. Игровой монитор INNOCN 49Q1R обеспечивает лучшее качество изображения и углы обзора благодаря своему высококлассному OLED-дисплею. Монитор имеет разрешение 5120x1440p.
INNOCN 49Q1R также обладает изогнутым дисплеем, что создает более погружающую игровую атмосферу и обеспечивает более широкие углы обзора.
Компания INNOCN представила свой новый гигантский изогнутый OLED-монитор с диагональю 49 дюймов и разрешением 5K, который поднимает стандарты в индустрии мониторов. Игровой монитор INNOCN 49Q1R обеспечивает лучшее качество изображения и углы обзора благодаря своему высококлассному OLED-дисплею. Монитор имеет разрешение 5120x1440p.