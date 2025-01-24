Разработчик Fromsoftserve выпустил версию 0.84 ремастера, которая добавляет больше точечных светильников на различных локациях, таких как Центральный Йхарнам, Соборное отделение, Старый Йхарнам и Каинхерст

Проект Bloodborne Remaster Project представил новую версию игры, которая включает в себя визуальные улучшения и доступна для загрузки на ПК. Версия 0.84 фанатского ремастера, разработанного Fromsoftserve, содержит больше точечных светильников на различных картах, таких как Центральный Йхарнам, Соборное отделение, Старый Йхарнам и Каинхерст. Это также улучшает качество точечных светильников на всех картах и вносит изменения в отражения. Новые изменения подробно показаны в видеоролике, опубликованном на сайте Nexus Mods.



В то время как фанаты работают над ремастером игры Bloodborne, кажется, что Sony не проявляет интереса к выпуску такого проекта.