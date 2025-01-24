Предполагается, что A7 V будет обладать потенциалом для записи видео разрешением 4K со скоростью 120 кадров в секунду на SD-картах.

В начале 2025 года прогнозируется выпуск новой полнокадровой гибридной камеры Sony A7 V, утечки информации о которой стали известны из нормативных источников. Утечки и слухи о данной камере привели к раскрытию некоторых деталей о предстоящей новинке. Индонезийский сертификат подтвердил, что камера будет доступна в ближайшие несколько месяцев или, по крайней мере, в 2025 году. Кодовое обозначение камеры (WW277226) соответствует предыдущим моделям A7, таким как A7R IV и A7C R. Учитывая ранее появившиеся слухи о прекращении линейки A7S, Sony A7 V становится самым вероятным вариантом.

Пока нормативная информация не раскрывает все детали ожидаемых характеристик A7 V, утечки информации от Андреа Пиццини и Sony Alpha Rumors позволяют нам составить более четкое представление о новой полнокадровой гибридной камере. Предполагается, что A7 V будет обладать потенциалом для записи видео разрешением 4K со скоростью 120 кадров в секунду на SD-картах.



