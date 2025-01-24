Он объяснил, что не будет выпускать модели GeForce RTX 50 в линейке RTX Blackwell от NVIDIA.

Известный оверклокер и дизайнер пользовательских GPU Винс Люсидо, известный как "Kingpin", заявил, что он не планирует работать с графическими процессорами NVIDIA RTX 50 и в будущем может обратить внимание на продукты AMD или Intel.

Kingpin, имеет большой вклад в сообщество аппаратного и технологического оборудования, особенно его работа с EVGA ценится высоко, создал целую линейку производства видеокарт под своим именем. Вместе с тем, после того, как EVGA закрыла свой GPU-бизнес, Kingpin прекратил этот проект. В прошлом году он объявил о сотрудничестве с PNY, намекая на разработку нового варианта видеокарты "Kingpin". Однако теперь он заявил, что не планирует выпускать новую модель на базе GPU NVIDIA RTX 50.

Kingpin не уточнил причину своего решения, но упомянул "контрактные вопросы" в новом видео. Он отметил, что в нынешнем поколении графических процессоров NVIDIA отсутствует его карта, подразумевая, что она не соответствует его ожиданиям или требованиям.