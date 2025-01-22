В игре предоставляется возможность настроить мех с помощью детализированного кокпита с подвижными частями и приборной панелью.

Mekkablood: Quarry Assault - это новый ретро-шутер, который позволяет игроку управлять гигантским мехом. В духе классических игр старой школы, таких как Descent и Shogo: Mobile Armor Division, игра предоставляет возможность попасть в кокпит меха с подвижными частями и настраиваемой приборной панелью, чтобы придать ему индивидуальность. События разворачиваются в 2.5D, с использованием 16-битных визуальных эффектов, которые привносят ностальгическую атмосферу ранних 90-х годов.

Игрок выступает в роли Билла, бывшего дальнобойщика, который теперь стал робо-жокеем. У него возникают противоречия с TorxCorp - злобной корпорацией, заинтересованной в добыче полезных ископаемых. Корпорация похищает ценные фигурки с приборной панели его меха и его девушку. Вместе со своим другом Расти, Билл сражается с TorxCorp на гигантском мехе, чтобы вернуть свои ценности и освободить свою девушку.

Игра обещает плавные бои в стиле FPS и олдскульный дизайн уровней с секретами, которые можно найти. За нахождение секретов игрок будет получать фигурки для приборной панели, которые полностью анимированы и реагируют на действия. В боях игрок может использовать мечи и мощные атаки ближнего или дальнего боя против роботов-соперников. Будет доступно разнообразное оружие. Вся акция будет сопровождаться саундтреком в стиле хэви-метал.