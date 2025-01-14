Регистрация участников начнется завтра, но тестирование будет доступно только для консолей PlayStation 5 и Xbox Series S|X, что означает, что игроки на ПК не смогут принять участия.

Компания Bandai Namco объявила о проведении сетевого тестирования игры Elden Ring Nightreign в следующем месяце. Это сетевое испытание будет доступно только для консолей PlayStation 5 и Xbox Series S|X, и регистрация участников будет открыта завтра. В ходе сетевого теста будут проведены различные технические проверки онлайновых систем и масштабные нагрузочные тесты сети.

Elden Ring Nightreign была одним из неожиданных анонсов на церемонии The Game Awards в прошлом месяце. Игра разрабатывается FromSoftware, и она представляет собой жанр выживания и даже battle royale. В игре игроки смогут выбрать одного из восьми уникальных персонажей с собственными способностями.

Важно отметить, что сетевое тестирование Elden Ring Nightreign будет доступно только для консольных игроков и игроки на ПК не смогут принять участие. Подробности о конкретных датах и времени проведения тестирования пока не раскрыты, но компания Bandai Namco обещает предоставить дополнительную информацию в ближайшее время.