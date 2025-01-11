Все изменения в команде разработчиков и перевод большей части команды на работу над Smite 2 свидетельствуют о серьезных планах и амбициях разработчиков.

Smite 2 находится в альфа-версии уже некоторое время и продолжает развиваться. В игре на данный момент доступны два режима: «Арена» и «Завоевание». Однако с 14 января игра будет доступна для всех желающих в открытом бета-тестировании. Разработчики заявили, что игра продолжает развиваться стабильными темпами, и большая часть команды Hi-Rez переключилась с работы над оригинальной Smite на Smite 2.

Однако, процесс перестановки в команде разработчиков привел к увольнениям в компании. Хотя это не было описано в официальном заявлении, Стюарт Чисам подчеркнул, что эти изменения были необходимы для обеспечения долгосрочного и стабильного будущего игры. Smite вышла в 2014 году и ее преемник, Smite 2, был анонсирован год назад. После празднования 10-летнего юбилея Smite, Hi-Rez начала работу над новой и улучшенной версией игры. Разработчики планируют добавить в игру множество новых богов и обещают поддержание игры до 2030-х годов.

На данный момент игрокам, желающим попробовать Smite 2, требовался ключ для доступа к альфа-тестированию, который можно было получить через стримы по игре или купить. С открытым бета-тестированием с 14 января все заинтересованные смогут начать играть в Smite 2.