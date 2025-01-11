С подтверждением официальной даты проведения Galaxy Unpacked 2025 технологическое сообщество все больше задумывается о том, что Samsung представит в этом году и оправдает ли она ожидания пользователей, относительно значительных обновлений и серьезных улучшений как в программной, так и в аппаратной части

Согласно информации типстера, Samsung готовит значительные обновления и улучшения для своих флагманских моделей Galaxy S25. Он утверждает, что настоящей отличительной особенностью Galaxy S25 будет новая версия искусственного интеллекта Bixby и связанные с ним возможности. Типстер подчеркивает, что Samsung, в отличие от Apple, уделяет большое внимание разработке и использованию искусственного интеллекта.

Galaxy S25 является главной темой обсуждения в техническом сообществе, особенно учитывая скорое проведение мероприятия Galaxy Unpacked 2025. Официальная дата проведения мероприятия - 22 января. В этом году компания собирается представить не только новые продукты, но и обновления. Ожидания пользователей относительно флагманской серии Galaxy S25 очень высоки, и многие интересуются, какие изменения принесет новая модель.

Хотя флагманские модели будут оставаться главными звездами шоу на Galaxy Unpacked 2025, типстер утверждает, что именно возможности, связанные с искусственным интеллектом, станут преимуществом новой серии. Он ссылается на смелые инновации Samsung в этой области и указывает на то, что это будет отличительной особенностью Galaxy S25 в сравнении с конкурентами, включая Apple.