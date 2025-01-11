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ddr22
Capcom анонсировала второе открытое бета-тестирование Monster Hunter Wilds
CAPCOM объявила, что Monster Hunter Wilds скоро получит второе открытое бета-тестирование (первое состоялось в конце октября) перед полноценным релизом в конце февраля.

CAPCOM объявила, что Monster Hunter Wilds скоро пройдет второе открытое бета-тестирование перед выходом полной версии игры в конце февраля. Продюсер игры, Рёзо Цудзимото, поделился новостями в видеоролике, где также рассказал о некоторых отличиях нового тестирования от предыдущего. Главным обновлением во второй бета-версии будет возможность охотиться на монстра Gypceros.
В остальном, содержимое второй бета-версии будет тем же, что и в первой: создание персонажа, сюжетное испытание и квест по убийству Дошагумы. Если вы уже играли в первую бета-версию, данные о вашем персонаже будут сохранены и перенесены во вторую версию. И самое интересное: данные о создании персонажа из бета-тестирования можно будет передать в полную версию игры после ее покупки, но игровой прогресс не будет сохранен. Участники открытого бета-тестирования также получат специальные предметы, которые можно обменять в полной версии игры: декоративный амулет для оружия или набор предметов.

Цудзимото отметил, что CAPCOM активно работает над улучшением Monster Hunter Wilds на основе обратной связи, полученной в первом открытом бета-тесте. Однако данные исправления не будут готовы для второго тестирования, которое пройдет с 6 по 9 февраля на всех платформах. Эта бета-версия поможет разработчикам получить больше данных об игровом процессе и сбору отзывов пользователей перед выходом полной версии игры.

#monster hunter wilds
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