Фотографии сравнения показывают, что OnePlus 13 выигрывает по выдержке в сравнении с iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra

OnePlus 13 и OnePlus 13R теперь доступны для предварительного заказа, и компания продемонстрировала впечатляющие возможности камеры. Отличительной особенностью этих моделей является тройная тыловая камера с максимальным разрешением в 50 МП. Однако на этом обновления флагмана не заканчиваются. Согласно последнему сравнению, OnePlus 13 обладает лучшей скоростью затвора, которая превосходит такие конкурентов, как iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra.

На фотографии, представленной на презентации OnePlus 13, можно увидеть человека, держащего две карты в руках и прыгающего вверх-вниз. Две камеры, сравниваемые на снимке, показывают, что OnePlus 13 имеет значительное преимущество в скорости срабатывания затвора по сравнению с iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra. Часто производители смартфонов соревнуются в своих маркетинговых материалах, сравнивая свои устройства с конкурентами, и такое сравнение не является исключением.

Однако скорость затвора не единственная характеристика камеры OnePlus 13, которую следует отметить. Смартфон предлагает высокое разрешение фотографий, что позволяет получить более детализированные изображения. Кроме того, на представленных примерах можно увидеть отличную четкость и динамику цветов. Это делает OnePlus 13 привлекательным вариантом для тех, кто ценит качество снимков и ищет камеру с высокой производительностью.

