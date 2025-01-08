APU Ryzen AI Max "Strix Halo" от AMD являются мощным и революционным решением для ПК с искусственным интеллектом

AMD представила новую линейку APU Ryzen AI Max "Strix Halo", которая предлагает выдающиеся технические характеристики для ПК с искусственным интеллектом. Верхняя модель Ryzen AI 9 Max+ 395 оборудована 16-ядерным процессором Zen 5 и 40-ядерным видеоядром RDNA 3.5. Эти чипы предназначены для мобильных рабочих станций и обладают пропускной способностью впечатляющих 256 ГБ/с. Таким образом, платформа AMD Strix Halo является новым классом чипов, разработанных специально для ПК с искусственным интеллектом.

APU Ryzen AI Max "Strix Halo" отличаются от предыдущих моделей AMD своей улучшенной мощностью и производительностью. Они предлагают исключительные возможности обработки данных и графики, которые делают их идеальным решением для различных задач, связанных с искусственным интеллектом. Благодаря своей высокой производительности, эти чипы позволяют обрабатывать большие объемы данных и выполнять сложные задачи с легкостью.

AMD Strix Halo также предлагает энергоэффективность благодаря своим продвинутым архитектурным решениям. Они имеют низкое энергопотребление, что снижает затраты на оборудование и энергию, а также обеспечивает более длительное время автономной работы.

Новая линейка APU также обладает усовершенствованными возможностями подключения и расширения. Она поддерживает последние технологии и интерфейсы, такие как PCIe 4.0 и USB 4.0, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и большую гибкость при подключении внешних устройств.