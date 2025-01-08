Он провел опрос среди своих поклонников, и 78% проголосовали за создание такой игры

Маркус Перссон, создатель Minecraft, объявил о разработке духовного продолжения этой популярной игры. После продажи Mojang компании Microsoft в 2014 году, Нотч создал другую студию под названием Rubberbrain, но проект так и не был выпущен. В 2024 году он перезапустил студию под названием Bitshift Entertainment. На днях Нотч рассказал о своем текущем проекте. Он также провел опрос среди фанатов, чтобы узнать, хотели ли бы они видеть духовное наследие Minecraft. Большинство проголосовало за этот вариант.

Нотч поделился своими мыслями относительно этого анонса и объявил, что практически анонсировал Minecraft 2. Он отметил, что многие люди действительно хотят, чтобы он создал игру, очень похожую на оригинал, и он сам с удовольствием вернется к работе над играми. Нотч также подчеркнул, что ему не так важно, какую именно игру он сделает первой, но он уверен, что создаст духовного наследника Minecraft, и провел опрос для подтверждения интереса поклонников.